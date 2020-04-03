В горящем омском общежитии оказались заблокированы 24 человека
Серьезный пожар случился в ночь со 2 на 3 апреля.
– В 23.21 на пульт диспетчера «101» позвонили встревоженные жители общежития на улице Химиков, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На третьем этаже их четырехэтажного дома горела квартира. Уже спустя пять минут после сообщения в пожарную охрану первые подразделения МЧС прибыли к месту происшествия. К этому моменту 20 жильцов дома самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам. Остальным требовалась помощь.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
– Спасение людей и тушение пожара осложнялись сложной планировкой дома – открытое горение происходило в кухне общего пользования. Соответственно, общий коридор был заполнен дымом, который буквально «отрезал» жильцов от выхода. Для их спасения мы использовали несколько способов эвакуации. В составе звеньев газодымозащитной службы мы вывели 15 человек. По прибывшей автолестнице были спасены пять жильцов, а четверых человек мы вывели в безопасную зону по трехколенной лестнице, приставленной к окнам дома. В общей сложности на данном пожаре были спасены 24 человека, – рассказал подробности происшествия начальник шестой пожарно-спасательной части Андрей Реутов.
В результате пожара повреждена внутренняя отделка кухни. На место происшествия выезжали 43 человека личного состава, было задействовано девять единиц пожарно-спасательной техники.
Отметим, что по предварительным данным, возгорание из-за неосторожности при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU