2020-04-03T10:18:43+03:00
Происшествия

В горящем омском общежитии оказались заблокированы 24 человека

Тушение здания осложнялось его запутанной планировкой
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Серьезный пожар случился в ночь со 2 на 3 апреля.

– В 23.21 на пульт диспетчера «101» позвонили встревоженные жители общежития на улице Химиков, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На третьем этаже их четырехэтажного дома горела квартира. Уже спустя пять минут после сообщения в пожарную охрану первые подразделения МЧС прибыли к месту происшествия. К этому моменту 20 жильцов дома самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам. Остальным требовалась помощь.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Спасение людей и тушение пожара осложнялись сложной планировкой дома – открытое горение происходило в кухне общего пользования. Соответственно, общий коридор был заполнен дымом, который буквально «отрезал» жильцов от выхода. Для их спасения мы использовали несколько способов эвакуации. В составе звеньев газодымозащитной службы мы вывели 15 человек. По прибывшей автолестнице были спасены пять жильцов, а четверых человек мы вывели в безопасную зону по трехколенной лестнице, приставленной к окнам дома. В общей сложности на данном пожаре были спасены 24 человека, – рассказал подробности происшествия начальник шестой пожарно-спасательной части Андрей Реутов.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка кухни. На место происшествия выезжали 43 человека личного состава, было задействовано девять единиц пожарно-спасательной техники.

Отметим, что по предварительным данным, возгорание из-за неосторожности при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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