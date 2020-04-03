Омич с подозрением на коронавирус сбежал из карантина и улетел в Москву

3 Апр 2020 2020-04-03T09:53:10+03:00

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Как точно не надо делать на днях продемонстрировал житель Омска. Мужчина, по всей видимости, контактировали с зараженными коронавирусом или недавно вернулся из страны, где сейчас бушует пандемия. Из-за того, что он может быть потенциальным носителем смертельно опасного заболевания, его обязали находиться на строгом карантине.

Это подразумевает, что он остается дома, но под наблюдением медиков в течение всего инкубационного периода Covid-19. Чтобы не разносить заразу дальше, ему категорически запрещено выходить из дома – даже за продуктами и в больницу. В случае необходимости – вызывать врача на дом.

Однако наш путешественник решил прогуляться до Москвы. Скольких людей за время своей поездки он подверг опасности, вероятно, уже невозможно будет подсчитать.

– Постановлением Главного государственного санитарного врача по Омской области от 25.03.2020 г. гражданину было предписано находится в режиме изоляции до 30.03.2020 г. под медицинским наблюдением (по месту проживания), – рассказали в пресс-службе Кировского райсуда. – Между тем 29.03.2020 г., он был выявлен сотрудниками ОИАЦ Омского ЛУ МВД РФ на территории Омского аэропорта, как прибывший в г. Омск 29.03.2020 г. авиарейсом из г. Москвы. Таким образом, указанным гражданином был нарушен установленный режим изоляции.

Теперь омича будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU