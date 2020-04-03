3 Апр 2020 2020-04-03T09:29:07+03:00

Появилось фото пустынной Иртышской набережной во время самоизоляции в Омске. Фото: ВКонтакте

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После объявления в Омской области режима всеобщей обязательной самоизоляции сибиряки в первое время нарушали режим. Можно было заметить целые компании гуляющих по опустевшему Омску. Однако сейчас все изменилось: кажется, сибиряки поняли - безопаснее дома.

Омичи активно обсуждают фото пустынной Иртышской набережной. На снимке, опубликованном в соцсетях, виден лишь одинокий сибиряк. Вдоль Иртыша - ни души. В мэрии Омска сообщили, что после блокировки транспортных карт пассажиропоток упал на 86%. В Омске почти перестали ходить автобусы.

По городу работают патрули полиции, которые проводят профилактические беседы с немногочисленными прохожими. В Омске действует система пропусков - разрешается выходить лишь в ближайшие магазин или аптеку.

Памятки для граждан. Омск..

ИСТОЧНИК KP.RU