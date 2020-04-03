Появилось фото пустынной Иртышской набережной во время самоизоляции в Омске
После объявления в Омской области режима всеобщей обязательной самоизоляции сибиряки в первое время нарушали режим. Можно было заметить целые компании гуляющих по опустевшему Омску. Однако сейчас все изменилось: кажется, сибиряки поняли - безопаснее дома.
Омичи активно обсуждают фото пустынной Иртышской набережной. На снимке, опубликованном в соцсетях, виден лишь одинокий сибиряк. Вдоль Иртыша - ни души. В мэрии Омска сообщили, что после блокировки транспортных карт пассажиропоток упал на 86%. В Омске почти перестали ходить автобусы.
По городу работают патрули полиции, которые проводят профилактические беседы с немногочисленными прохожими. В Омске действует система пропусков - разрешается выходить лишь в ближайшие магазин или аптеку.
Памятки для граждан. Омск..
ИСТОЧНИК KP.RU