В апреле омский аэропорт не примет самолеты из-за границы

3 Апр 2020 2020-04-03T09:21:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В апреле омский аэропорт не будет принимать заявленные ранее международные рейса во Вьетнам и Турцию на 23 и 29 апреля. Кроме того, все регулярное авиасообщение и чартеры за рубеж из Омска также отменены. Заявленные в расписании на конец апреля вылеты в Камрань (Вьетнам) и Анталью (Турция) будут сняты.

Сообщается, что оперативным штабом проводилась работа по расформированию оставшихся рейсов. Сейчас все наши земляки находятся дома. Формальности, связанные с официальной отменой данного графика, руководство Омского аэропорта планирует согласовать с авиакомпаниями уже сегодня.

Из-за того, что в регионе объявлен режим полной самоизоляции, большинство омичей сидят дома. Внутренние рейсы не отменял, но спрос на них значительно снизился.

– Омичи ограничили свои перемещения, и загрузка рейсов становится всё ниже. Пассажиропоток уменьшается и авиакомпании вынуждены уменьшать количество межрегиональных перелётов. Ещё 31 марта у нас было 5 рейсов с Москвой, на сегодняшний день их уже три, – сообщил генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов.

ИСТОЧНИК KP.RU