2020-04-03T09:21:53+03:00
Общество

В апреле омский аэропорт не примет самолеты из-за границы

Также отменены зарубежные вылеты
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: oms.aeroФото: oms.aero
Изменить размер текста:

В апреле омский аэропорт не будет принимать заявленные ранее международные рейса во Вьетнам и Турцию на 23 и 29 апреля. Кроме того, все регулярное авиасообщение и чартеры за рубеж из Омска также отменены. Заявленные в расписании на конец апреля вылеты в Камрань (Вьетнам) и Анталью (Турция) будут сняты.

Сообщается, что оперативным штабом проводилась работа по расформированию оставшихся рейсов. Сейчас все наши земляки находятся дома. Формальности, связанные с официальной отменой данного графика, руководство Омского аэропорта планирует согласовать с авиакомпаниями уже сегодня.

Из-за того, что в регионе объявлен режим полной самоизоляции, большинство омичей сидят дома. Внутренние рейсы не отменял, но спрос на них значительно снизился.

– Омичи ограничили свои перемещения, и загрузка рейсов становится всё ниже. Пассажиропоток уменьшается и авиакомпании вынуждены уменьшать количество межрегиональных перелётов. Ещё 31 марта у нас было 5 рейсов с Москвой, на сегодняшний день их уже три, – сообщил генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД прокомментировали данные об омичах, которые не могут покинуть Фиджи
В горящем омском общежитии оказались заблокированы 24 человека
Омич с подозрением на коронавирус сбежал из карантина и улетел в Москву
Появилось фото пустынной Иртышской набережной во время самоизоляции в Омске
АО «Омск РТС» произвело годовую корректировку начислений за отопление потребителям
Александр Лыков и Анатолий Вассерман встретились в отеле «Гранд»
В апреле омский аэропорт не примет самолеты из-за границы
Появилось видео, как патрули полиции останавливают омичей, нарушивших самоизоляцию
«Ростелеком» в Омске поддержал всероссийский конкурс для старшего поколения
На выходных в Омске потеплеет до +17 градусов
Стало известно число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года
Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в 2 раза
«ТНТ против коронавируса»
Омич, находившийся в критическом состоянии из-за коронавируса, начал приходить в себя
Омичи начали жаловаться в полицию на нарушителей самоизоляции
В Омской области в карантин на маршруты выходит более 300 мусоровозов.