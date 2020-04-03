Появилось видео, как патрули полиции останавливают омичей, нарушивших самоизоляцию

3 Апр 2020 2020-04-03T08:52:34+03:00

С нарушителя и пока проводят разъяснительную работу, но за выход на улицу уже предусмотрены штрафы [видео]

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Из-за угрозы распространения коронавируса с 1 апреля в Омской области введен режим полной самоизоляции. Он может продлиться до конца месяца.

Людей в городе стало заметно меньше. Тем временем полицейские и росгвардейцы продолжают патрулировать улицы. С нарушителями режима самоизоляции проводят разъяснительные беседы. Им вручают листовки с рекомендациями, как защитить себя от Covid-19.

Сотрудники госавтоинспеции и патрульно-постовой службы, находясь на маршрутах патрулирования, объезжают жилой сектор и общественные места и с помощью громкоговорящих установок информируют население о необходимости соблюдения ограничительных мер, сообщает пресс-служба областного УМВД

Напомним, за появление на улице без уважительной причины в период самоизоляции предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей. За повторное нарушение – уже 5 тысяч.

Памятки для граждан. Омск..

ИСТОЧНИК KP.RU