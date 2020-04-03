На выходных в Омске потеплеет до +17 градусов

3 Апр 2020 2020-04-03T08:30:59+03:00

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В Омск уже точно пришла настоящая весна. Наступающим выходные будут теплыми и солнечными. Вот только любоваться местным жителям на всю эту красоту, к сожалению, придется через окно. На улицу все еще запрещено выходить из-за режима полной самоизоляции, который может продлиться до конца месяца.

Хотя бы просто порадуемся прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

Суббота, 4 апреля: ночью - 4...+1, днем +9...+14. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с

Воскресенье, 5 апреля:

ночью 0...+5, днем +12...+17. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU