Стало известно число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года
Медленно, но верно растет число заболевших коронавирусом в Омске. Объявленный режим обязательной всеобщей самоизоляции помогает избежать вспышки и пандемии в регионе. На данный момент число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля составляет 9 человек. Об этом сообщает оперативный штаб при минздраве.
- На данный час в Омске с подтвержденным диагнозом коронавирус, после получения заключения лаборатории "Вектор", насчитывается 9 человек, анализы еще одного ожидаются в течение дня. Под наблюдением медиков на дому - 7439 омичей, 16 - в обсервации, - сообщили "Комсомолке" в оперативном штабе.
Ранее, напомним, губернатор раскритиковал за работу главу омского минздрава Дмитрия Вьюшкова. В итоге чиновника отправили в отставку. Вместо него кресло министра заняла его заместитель Ирина Солдатова.
ИСТОЧНИК KP.RU