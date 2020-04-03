Стало известно число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года

3 Апр 2020 2020-04-03T06:32:03+03:00

Последние данные о том, сколько в Омске заболевших коронавирусом сообщил оперативный штаб

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Медленно, но верно растет число заболевших коронавирусом в Омске. Объявленный режим обязательной всеобщей самоизоляции помогает избежать вспышки и пандемии в регионе. На данный момент число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля составляет 9 человек. Об этом сообщает оперативный штаб при минздраве.

- На данный час в Омске с подтвержденным диагнозом коронавирус, после получения заключения лаборатории "Вектор", насчитывается 9 человек, анализы еще одного ожидаются в течение дня. Под наблюдением медиков на дому - 7439 омичей, 16 - в обсервации, - сообщили "Комсомолке" в оперативном штабе.

Ранее, напомним, губернатор раскритиковал за работу главу омского минздрава Дмитрия Вьюшкова. В итоге чиновника отправили в отставку. Вместо него кресло министра заняла его заместитель Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU