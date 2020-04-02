Омич нелестно отозвался о приятельнице соседа и поплатился за это жизнью

2 Апр 2020 2020-04-02T08:25:44+03:00

Впрочем, есть и другое объяснение случившегося – оба были пьяны

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52-летний житель села Хутора Тюкалинского района выпивал в гостях у 43-летнего соседа. Вероятно, отмечали недавний выход из тюрьмы последнего. В какой-то момент праздник жизни стал развиваться по незапланированному сценарию. Гость оскорбил даму сердца хозяина и поплатился за это жизнью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Кстати, именно по этой статье он сидел и до этого.

Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU