2020-04-01T15:26:01+03:00
Общество

Особо упорных омичей, продолжающих гулять по улицам, отлавливают полицейские

За нарушение режима самоизоляции, который введен в регионе, предусмотрены штрафы
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
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Сегодня, 1 апреля, в Омской области по распоряжению губернатора Александра Буркова введен режим полной самоизоляции. Уже значительно меньше, чем еще день назад, но все еще достаточное число омичей, продолжают разгуливать по улицам. Тем временем заразившихся коронавирусом в регионе уже 8 человек, в том числе двое детей.

Чтобы привести в чувства особо упорных горожан, город приходится патрулировать полицейским и росгвардейцам. В Омской области введен пропускной режим.

– Полицейские проводят профилактические беседы с гражданами, особое внимание, уделяя пожилым людям, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Инспекторы ПДН беседуют с детьми и их родителями, разъясняя необходимость соблюдения санитарных мер безопасности. Детям рекомендовано на период школьного дистанционного обучения находиться дома, ограничив контакты со сверстниками.

Фото: vk.com/55mvd

Фото: vk.com/55mvd

Фото: vk.com/55mvd

Фото: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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