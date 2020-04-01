2020-04-01T15:07:03+03:00
Общество

«Маску не надеваю, она полезна только заболевшим»: Бурков объяснил, как соблюдает гигиену в период пандемии Covid-19

Санитарным требованиям стоит уделить особое внимание
Анна МИКУЛА
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С 1 апреля Омская области присоединилась к десяткам российских регионов, где объявлен режим полной самоизоляции. Это необходимо, чтобы справиться с распространением коронавируса. Сейчас в регионе известно о 8 зараженных, один пациент – 62-летний мужчина – находится в реанимации в критическом состоянии.

Губернатор Александр Бурков рассказал о мерах, который он лично принимает, чтобы не заразиться инфекцией – ведь ему даже сейчас невозможно полностью исключить контакты с коллегами.

– Соблюдаю гигиену, постоянно мою руки, в том числе после общения с людьми. Как прихожу домой, мою руки, лицо, снимаю верхнюю одежду, – объяснил глава региона. – Основное правило – соблюдать санитарные нормы. Маску как таковую я не надеваю. Она полезна только в том случае, если человек сам заболевает. Чтобы не инфицировать других, ему нужна маска. Также очень часто проветриваю кабинет. Во всех общественных помещениях у нас также проводится дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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