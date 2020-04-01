«Возможно, парад на 9 Мая в Омске придется перенести»: Бурков рассказал о жизни при самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T15:46:08+03:00

Лучше поберечься сейчас, чем потом бороться с последствиями, справедливо полагает губернатор

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Со среды, 1 апреля, в Омской области введен режим полной самоизоляции. Местным жителям запрещено выходить из домов без экстренной необходимости. Когда он закончится, пока не знает никто.

По прогнозам специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России придется на начало мая. Не исключено, что ради предотвращения новых случаев заражения придется обойтись без помпезного празднования 9 Мая.

– Нет задачи отметить праздник любой ценой, – подчеркнул губернатор. – Если ситуация будет критическая, сложная, тогда, наверное, найдут какие-то другие формы празднования. Возможно, парад будет перенесен. Все возможно. Мы должны быть ко всему готовы. Для нас главное то, что Победа – в душе, в сердцах людей. Как отпраздновать – мы всегда найдем варианты. Сейчас нам важно остановить распространение коронавирусной инфекции, победить пандемию, сохранить жизни людей. Отпраздновать мы всегда успеем.

ИСТОЧНИК KP.RU