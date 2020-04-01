Несмотря на запрет выходить из дома, на детских площадках Омска многолюдно

1 Апр 2020 2020-04-01T11:48:57+03:00

Люди сетуют, что им скучно сидеть дома с детьми и они не готовы терпеть даже несколько дней

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Жильцы одной из омских многоэтажек сфотографировали из окна своей картины удивительную и пугающую одновременно картину. Несмотря на многочисленные просьбы на время, пока не пройдет опасность заражения коронавирусом, не выходить из дома, на детской площадке во дворе многолюдно.

Родители не боятся гулять сами и выводят на улицу даже совсем маленьких детей. Фото происходящего выложили в соцсети.

При этом комментаторы, как ни странно продолжают настаивать, что раз это носит рекомендательный характер, можно выходить. Снимок сделан вчера днем, а спустя несколько часов в регионе ввели уже режим полной самоизоляции. Теперь выходить на улицу без особого разрешения или не в случае экстренной ситуации запрещено всем без исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU