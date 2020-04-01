2020-04-01T11:37:14+03:00
Общество

Омич предложил свою собаку в аренду всем, кто хочет гулять во время самоизоляции

Мы надеемся, что это просто первоапрельская шутка
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskgolosФото: vk.com/omskgolos
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В паблике «Голос Омска» появилось загадочное сообщение. Автор предлагает бесплатно привезти свою лайку для выгула на время самоизоляции. Напомним, с 1 апреля омичам запретили выходить на улицу без уважительных причин. Одна из них – выгул домашнего любимца.

С учетом того, что пост разместил человек, который является администратором группы, вполне возможно, что он решил хоть как-то разрядить напряженную обстановку и придумал первоапрельский розыгрыш.

Некоторые комментаторы выдвинули и свои версии: может быть, автор пытается пристроить животное, у которого пока нет хозяев.

А вот в Москве дело уже поставили на поток. Аренда песика на час обойдется любителям прогулок в 800-1000 рублей. При этом за питомца придется еще оставить залог. А в Нью-Йорке и вовсе разобрали всех собак из приютов. Возможно, в этом случае все даже и неплохо – ведь кто-то, наверняка, захочет оставить хвостатого беспризорника насовсем.

Омичи, берегите себя и своих питомцев и не передавайте их посторонним!

ИСТОЧНИК KP.RU

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