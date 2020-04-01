Омич предложил свою собаку в аренду всем, кто хочет гулять во время самоизоляции
В паблике «Голос Омска» появилось загадочное сообщение. Автор предлагает бесплатно привезти свою лайку для выгула на время самоизоляции. Напомним, с 1 апреля омичам запретили выходить на улицу без уважительных причин. Одна из них – выгул домашнего любимца.
С учетом того, что пост разместил человек, который является администратором группы, вполне возможно, что он решил хоть как-то разрядить напряженную обстановку и придумал первоапрельский розыгрыш.
Некоторые комментаторы выдвинули и свои версии: может быть, автор пытается пристроить животное, у которого пока нет хозяев.
А вот в Москве дело уже поставили на поток. Аренда песика на час обойдется любителям прогулок в 800-1000 рублей. При этом за питомца придется еще оставить залог. А в Нью-Йорке и вовсе разобрали всех собак из приютов. Возможно, в этом случае все даже и неплохо – ведь кто-то, наверняка, захочет оставить хвостатого беспризорника насовсем.
Омичи, берегите себя и своих питомцев и не передавайте их посторонним!
ИСТОЧНИК KP.RU