В Омске ввели особое положение из-за коронавируса: выход на улицу категорически запрещен

31 Март 2020 2020-03-31T21:12:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Только что губернатор Александр Бурков записал новое обращение для омичей, где рассказал о ситуации с распространением коронавируса. Все очень серьезно.

На данный момент известно о 8 заболевших, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. И это число уже в ближайшие дни может вырасти в геометрической прогрессии – напрямую с зараженными контактировали 1 200 человек

В связи с этим глава региона подписал новое распоряжение – в Омской области вводится режим полной самоизоляции.

Это означает, что выход на улицу без уважительной причины с этого момента и до окончания карантина – наказуемое деяние. Исключение сделано для сотрудников экстренных служб и стратегически важных предприятий. Но они обязаны иметь при себе справку, удостоверяющую об этом.

Разрешено выходить из дома только для получения экстренной медицинской помощи, в ближайшие аптеку или продуктовый магазин. Также можно выгуливать собак, но не далее 100 метров от дома.

Омичи, берегите себя, пожалуйста!

ИСТОЧНИК KP.RU