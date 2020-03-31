Число заболевших коронавирусом в Омске увеличилось до 8: с ними напрямую контактировали еще 1200 человек
У омичей был шанс не допустить распространения смертельно опасного заболевания, просто оставаясь дома. Тем временем большинство восприняли карантин как дополнительные выходные и отправились друг к другу в гости или просто массово гуляли по улицам. И, казалось бы, переживать особо не о чем – в городе всего трое заболевших, да и те переносят Covid-19 в легкой форме...
И вот заканчивается инкубационный период у тех, кто заразился недавно. Новости пессимистичные. По информации областного правительства, в Омске уже восемь заболевших, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. Что настораживает еще больше – напрямую с этими зараженными людьми контактировали около 1200 человек. А это значит, что вскоре неизбежно выявят и новые случаи.
В связи с этим в Омской области объявили по примеру некоторых других российских городов полную самоизоляцию. Это значит, что выходить из дома теперь запрещено всем. Исключение – экстренные случаи, связанные со спасением жизни. Кроме того, можно выгуливать собак не далее 100 метров от дома, выносить мусор, выходить за продуктами в ближайший магазин или за лекарствами в аптеку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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