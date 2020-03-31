Число заболевших коронавирусом в Омске увеличилось до 8: с ними напрямую контактировали еще 1200 человек

31 Март 2020 2020-03-31T21:32:29+03:00

Изменить размер текста: A A

У омичей был шанс не допустить распространения смертельно опасного заболевания, просто оставаясь дома. Тем временем большинство восприняли карантин как дополнительные выходные и отправились друг к другу в гости или просто массово гуляли по улицам. И, казалось бы, переживать особо не о чем – в городе всего трое заболевших, да и те переносят Covid-19 в легкой форме...

И вот заканчивается инкубационный период у тех, кто заразился недавно. Новости пессимистичные. По информации областного правительства, в Омске уже восемь заболевших, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. Что настораживает еще больше – напрямую с этими зараженными людьми контактировали около 1200 человек. А это значит, что вскоре неизбежно выявят и новые случаи.

В связи с этим в Омской области объявили по примеру некоторых других российских городов полную самоизоляцию. Это значит, что выходить из дома теперь запрещено всем. Исключение – экстренные случаи, связанные со спасением жизни. Кроме того, можно выгуливать собак не далее 100 метров от дома, выносить мусор, выходить за продуктами в ближайший магазин или за лекарствами в аптеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/770030" frameborder="0"></iframe> Губернатор Бурков: Ситуация с коронавирусом ухудшается - уже 8 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU