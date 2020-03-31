Омская область вслед за Новосибирской перешла на режим всеобщей обязательной самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T19:59:58+03:00

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Только что закончилось завершилось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Омской области. Как и предполагалось, региональное правительство приняло решение о введении режима всеобщей обязательной самоизоляции для омичей. Ранее это же сделали в соседней Новосибирской области. Наш регион стал 51-м в списке, кто ввел обязательную самоизоляцию населения.

- Только что завершилось заседание штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Омской области. Было принято решение о введении на территории нашего региона - Особого режима самоизоляции. В ближайшее время загрузим видеообращение Губернатора с комментарием по данной теме разъяснениями, - сообщили в оперативном штабе.

Теперь в омском правительстве должны разъяснить все нюансы введённого режима. Кто может покидать дом и выходить на улицу, можно ли свободно перемещаться по Омску на личном транспорте, какой штраф предусмотрен за нарушение самоизоляции и будет ли работать о общественный транспорт в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU