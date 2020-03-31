2020-03-31T16:41:07+03:00
Общество

Полицейские проводят ежедневные массовые проверки омичей на карантине

Со всеми сбегающими из самоизоляции будет проводиться дополнительная работа [видео]
Анна МИКУЛА
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Напомним, в Омской области из-за подозрения на коронавирус на карантине находятся 7 309 омичей. В основном это туристы, которые приехали из стран, где сейчас бушует пандемия.

Впрочем, не все из них готовы идти даже на небольшие лишения, чтобы обезопасить остальных. Только за последнее время в Омске обнаружили 16 беглецов, которые разгуливали по городу, зная, что могут быть носителями смертельно опасного и очень заразного вируса.

Теперь ими занимаются полицейские. Они ежедневно проходят по домам бывших туристов и проверяют, как они соблюдают режим самоизоляции. Также узнают, требуется ли им какая-то помощь.

– В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции по каждому из фактов проводится проверка, опрашиваются родные и соседи таких граждан. Материалы проверок направляются в Роспотребнадзор для принятия решения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Омская полиция призывает граждан ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам и без необходимости не выходить из дома.

Проверки на самоизоляции.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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