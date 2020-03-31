Стало известно, когда в Омске потеплеет до +15 градусов

31 Март 2020 2020-03-31T14:50:27+03:00

Синоптики назвали дату, после которой в регион, наконец, придет настоящая весна

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Природа в Омске практически совершает диверсию. В то время, как местных жителей настоятельно просят не выходить из дома, чтобы остановить распространение коронавируса, в город, наконец, пришла настоящая весна.

Все эти дни стоит солнечная погода. А завтра, 1 апреля, станет еще лучше. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днем будет +9…+14 градусов, а ночью – +1...-4.

В четверг, 2 апреля, днем обещают +10 до +15 градусов, ночью – -2…+3. Правда, местами в районах области возможен небольшой дождь.

В пятницу, 3 апреля, днем за окнами будет +5…+10 градусов, ночью – -2...+3.

Осталось только дождаться окончания карантина, и можно идти гулять. А пока на распускающиеся листья на деревьях любоваться лучше все-таки из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU