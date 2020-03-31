В Омске, несмотря на всеобщий карантин, продолжили работать кафе, ТК, кальянная и салон красоты

31 Март 2020 2020-03-31T13:05:04+03:00

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С 28 марта по распоряжению губернатора Александра Буркова временно закрыты все учреждения культуры, заведения общепита и индустрии развлечений.

С этого момента Роспотребнадзор проверил 1576 объектов, которые должны быть на карантине из-за угрозы распространения коронавируса. Нарушения выявлены на четырех из них. Выяснилось, что не все предприниматели соблюдают общие правила.

– В результате проверки выявлены нарушители: ТК «Радуга» на улице Жуковского, кафе «Звезда Востока» на улице 5-й Кировской, бар-кальянная «Гранат» на улице Б. Хмельницкого, салон красоты «Ирина» на Космическом проспекте – рассказала официальный представитель областного Управления Роспотребнадзора Александра Барабанщикова.

Также сообщается, что оперативные жалобы Роспотребнадзор принимает по телефону горячей линии – 32-60-26 или по номеру единого колл-центра по коронавирусу – 8-800-35-04-696.

ИСТОЧНИК KP.RU