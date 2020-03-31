2020-03-31T13:06:07+03:00
Общество

В Омске обнаружили 16 беглецов из карантина по коронавирусу

Люди, зная, что могут быть носителями смертельно опасного вируса, отправились гулять по улицам
Анна МИКУЛА
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В Омске продолжаются длительные выходные, призванные остановить распространение коронавируса. Напомним, в нашем регионе Covid-19 подтвердился у семьи из троих человек. Еще более 7 тысяч местных жителей находятся под «подозрением».

Однако далеко не все из них соблюдают предписанный медиками режим самоизоляции. Накануне в Омске выявили сразу несколько таких беглецов, которые, возможно, разносили заразу по городу.

– На сегодня мы возбудили 16 дел об админстративноюых правонарушених по ст. 6.3 КоАП РФ – по факту нарушения условий самоизоляции, – рассказала официальный представитель областного Управления Роспотребнадзора Александра Барабанщикова. – Всех нарушителей ждет штраф – возможно, уже увеличенный с учетом новых поправок в КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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