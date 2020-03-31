В Омске обнаружили 16 беглецов из карантина по коронавирусу
В Омске продолжаются длительные выходные, призванные остановить распространение коронавируса. Напомним, в нашем регионе Covid-19 подтвердился у семьи из троих человек. Еще более 7 тысяч местных жителей находятся под «подозрением».
Однако далеко не все из них соблюдают предписанный медиками режим самоизоляции. Накануне в Омске выявили сразу несколько таких беглецов, которые, возможно, разносили заразу по городу.
– На сегодня мы возбудили 16 дел об админстративноюых правонарушених по ст. 6.3 КоАП РФ – по факту нарушения условий самоизоляции, – рассказала официальный представитель областного Управления Роспотребнадзора Александра Барабанщикова. – Всех нарушителей ждет штраф – возможно, уже увеличенный с учетом новых поправок в КоАП РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»