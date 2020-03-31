Омский боксер Тищенко показал 5 простых упражнений, которые можно делать, не выходя из дома
А накануне своим вариантом зарядки поделился глава минспорта Дмитрий Крикорьянц
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Известные омичи призывают жителей региона пока не рисковать и оставаться дома. Накануне свой вариант зарядки на самоизоляции предложил областной министр спорта Дмитрий Крикорьянц.
А сегодня, 31 марта, «Минспортмедиа Омск» выпустили новый ролик – с Алексеем Тищенко. Двукратный олимпийский чемпион по боксу продемонстрировал серию из пяти простых и эффективных упражнений, которые помогут поддерживать форму домоседам поневоле.
Зарядка от Алексея Тищенко.
ИСТОЧНИК KP.RU