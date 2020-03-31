Омский боксер Тищенко показал 5 простых упражнений, которые можно делать, не выходя из дома

31 Март 2020 2020-03-31T10:02:41+03:00

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Известные омичи призывают жителей региона пока не рисковать и оставаться дома. Накануне свой вариант зарядки на самоизоляции предложил областной министр спорта Дмитрий Крикорьянц.

А сегодня, 31 марта, «Минспортмедиа Омск» выпустили новый ролик – с Алексеем Тищенко. Двукратный олимпийский чемпион по боксу продемонстрировал серию из пяти простых и эффективных упражнений, которые помогут поддерживать форму домоседам поневоле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/769850" frameborder="0"></iframe> Зарядка от Алексея Тищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU