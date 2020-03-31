В Омской области парень на мопеде насмерть сбил пешехода
Инцидент произошел в Крутинке
Фото: vk.com/55gibdd
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ДТП со смертельным исходом случилось в Крутинке в ночь на 31 марта.
По предварительным данным, все произошло в 01.40. 19-летний водитель мопеда «Алфа Рива», ехавший по улице Комсомольской сбил пешехода.
– В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пешеход от полученных травм скончался, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU