В Омской области парень на мопеде насмерть сбил пешехода

31 Март 2020 2020-03-31T09:34:33+03:00

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ДТП со смертельным исходом случилось в Крутинке в ночь на 31 марта.

По предварительным данным, все произошло в 01.40. 19-летний водитель мопеда «Алфа Рива», ехавший по улице Комсомольской сбил пешехода.

– В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пешеход от полученных травм скончался, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU