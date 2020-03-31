2020-03-31T08:31:16+03:00
Происшествия

Возле банкомата в центре на омича напали грабители с пистолетом

Они отобрали у парня все ценные вещи
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Протрезвев, нападавшие не смогли объяснить смысл своего преступления. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской областиПротрезвев, нападавшие не смогли объяснить смысл своего преступления. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент случился с 22-летним омичом ночью возле банкомата на проспекте Карла Маркса. Когда он снимал деньги, к нему подошли двое неизвестных. Незнакомцы затеяли ссору и избили парня. Потом, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, отобрали часы, серебряный браслет, телефон и банковские карты. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию.

– Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались молодые люди в возрасте 20 и 25 лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – У одного из них изъят пневматический пистолет и часть похищенного имущества.

Как выяснилось, ранее нападавшие судимы не были. Свой поступок они объяснили тем, что были навеселе. Теперь за пьяный дебош придется отвечать по закону. По статье «Разбой» им грозит до 10 лет колонии каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский боксер Тищенко показал 5 простых упражнений, которые можно делать, не выходя из дома
В Омской области парень на мопеде насмерть сбил пешехода
На волне паники из-за коронавируса омские торговцы взвинтили цены на имбирь и лимоны
Возле банкомата в центре на омича напали грабители с пистолетом
В центре поселка на севере Омской области обнаружили мертвую косулю
В Омске момент крупной аварии на Волгоградской попал на видео
«Если вы не идете в театр, театр идет к вам!»: Актеры Омской драмы читают для своих зрителей книги
Стало известно, у скольки омичей найден коронавирус
В Омске активизировались «помощники» в борьбе с коронавирусом
Омичка просила почистить проезд в феврале: дорожники ответили ей в марте, что снег не нашли
«Информация о запрете на передвижение по Омску – фейк»: В облправительстве прокомментировали появившиеся слухи
Омичей предупреждают о «коронавтрусных» мошенниках
В ГИБДД прокомментировали сообщения о закрытии выездов из Омска
Омский министр спорта показал, как поддерживать себя в форме, не выходя из дома