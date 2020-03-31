Возле банкомата в центре на омича напали грабители с пистолетом

31 Март 2020 2020-03-31T08:31:16+03:00

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Неприятный инцидент случился с 22-летним омичом ночью возле банкомата на проспекте Карла Маркса. Когда он снимал деньги, к нему подошли двое неизвестных. Незнакомцы затеяли ссору и избили парня. Потом, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, отобрали часы, серебряный браслет, телефон и банковские карты. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию.

– Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались молодые люди в возрасте 20 и 25 лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – У одного из них изъят пневматический пистолет и часть похищенного имущества.

Как выяснилось, ранее нападавшие судимы не были. Свой поступок они объяснили тем, что были навеселе. Теперь за пьяный дебош придется отвечать по закону. По статье «Разбой» им грозит до 10 лет колонии каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU