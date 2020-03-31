В центре поселка на севере Омской области обнаружили мертвую косулю
Вероятно, животное вышло к людям попросить о помощи
Фото: vk.com/chp55
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Жители омского севера стали свидетелями необычной даже для этих мест картины.
По словам очевидцев, прямо в центре поселка Муромцево, в кювете дороги на улице Партизанской лежит труп косули. Комментаторы в соцсетях, куда выложили фото случившегося, заметили кровь на ногах животного и решили, что это подранок.
Другие предположили, что косуля умерла от старости или голода, а к людлям вышла, пытаясь попросить о помощи.
Также сельчане задались и более важным вопросом – кто будет убирать труп с улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU