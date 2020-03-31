В центре поселка на севере Омской области обнаружили мертвую косулю

31 Март 2020 2020-03-31T07:51:34+03:00

Вероятно, животное вышло к людям попросить о помощи

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Жители омского севера стали свидетелями необычной даже для этих мест картины.

По словам очевидцев, прямо в центре поселка Муромцево, в кювете дороги на улице Партизанской лежит труп косули. Комментаторы в соцсетях, куда выложили фото случившегося, заметили кровь на ногах животного и решили, что это подранок.

Другие предположили, что косуля умерла от старости или голода, а к людлям вышла, пытаясь попросить о помощи.

Также сельчане задались и более важным вопросом – кто будет убирать труп с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU