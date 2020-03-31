В Омске момент крупной аварии на Волгоградской попал на видео

31 Март 2020 2020-03-31T07:42:58+03:00

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В понедельник 30 марта крупная авария произошла около полудня на Левом Берегу. На улице Волгоградская омичка, управлявшая автомобилем «Тойота Корона» не справилась с управлением. На опубликованном омской полицией видео видно, что при обгоне она задела фуру. В итоге иномарку выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с внедорожником «Хонда CRV». Удар был такой силы, что машины выбросило на обочину. Автомобили сильно повреждены.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Корона» и его пассажир обратились за медицинской помощью, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

Момент аварии на Волгоградской в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU