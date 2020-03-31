2020-03-31T07:37:23+03:00
Общество

«Если вы не идете в театр, театр идет к вам!»: Актеры Омской драмы читают для своих зрителей книги

Первым стал Олег Теплоухов со «Сказкой о звездочете» [видео]
Анна МИКУЛА
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Из-за карантина по коронавирусу в Омске закрыты все учреждения культуры.

– Если вы не идете в театр, театр придет к вам! – решили в Омской драме и запустили оригинальный онлайн-проект.

Теперь любимые артисты будут общаться со зрителями онлайн – из своих квартир. Запланирована целая серия импровизированных спектаклей, когда актеры будут читать книги.

Первым участником эксперимента стал Олег Теплоухов, рассказавший «Сказку о звездочете».

Актер Омского академического театра драмы Олег Теплоухов читает сказку #культурадома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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