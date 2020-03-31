Стало известно, у скольки омичей найден коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T07:30:16+03:00

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Омское правительство продолжает предпринимать меры по борьбе с коронавирусом. К сожалению, в регионе уже есть первые заболевшие covid-19 - это семья, прилетевшая из Эмиратов. Они чувствуют себя хорошо и в ближайшее время всех троих могут даже выписать.

Тем временем, число находящихся под наблюдением на дому продолжает расти. Новых случаев коронавируса в Омской области не выявлено.

- Ситуация остается стабильной: число заболевших не увеличилось, с карантина сняты уже 1093 человека, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 22 омича, - сообщает оперативный штаб - Под наблюдением на дому - 7309 граждан. Просим помнить: нерабочая неделя - это не повод гулять по городу и устраивать дружеские встречи. Необходимо соблюдать все меры самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU