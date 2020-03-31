2020-03-31T06:46:23+03:00
Общество

Омичка просила почистить проезд в феврале: дорожники ответили ей в марте, что снег не нашли

Женщина возмутилась такой отпиской
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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Жительница Ленинского округа обратилась в «Управление дорожного хозяйства» с просьбой почистить междворовой проезд. На этом участке возле дома на улице Марченко, 9, за состояние которого отвечает мэрия, было ни пройти ни проехать из-за ледяной колеи и сугробов.

Свое обращение омичка направила в начале февраля. В ответе, который пришел во второй половине марта, дорожники отчитались: на место съездили, снег и наледь не нашли.

Женщину возмутила такая отписка, и она разместила полученный ответ в соцсетях. Комментаторы заметили, что по закону чиновники обязаны отвечать на запросы в течение 30 дней. Автор поста объяснила, что так и было – первый ответ ей действительно пришел через месяц, и там говорилось, что на очистку указанной дороги пока нет денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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