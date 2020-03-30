«Информация о запрете на передвижение по Омску – фейк»: В облправительстве прокомментировали появившиеся слухи

30 Март 2020 2020-03-30T15:58:25+03:00

Горожане могут ходить, где хотят. Но лучше временно от этого воздержаться

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Омичам предоставили возможность провести больше недели дома – по всей стране объявлены продолжительные выходные. Сделано это, чтобы предотвратить распространения коронавируса. Правда, не все местные жители поняли смысл предоставленного им внепланового отпуска и вместо того, чтобы ограничить контакты, отправились гулять по городу.

Губернатор Александр Бурков записал видеообращение к гражданам, где жестко раскритиковал их за такую беспечность.

Тем временем по городу поползли слухи, что в скором времени в городе введут комендантский час.

– Все, что связано с запретом передвижения по городу, – фейк. В правительстве на сегодняшний день эта тема не поднимается, ограничение передвижения не рассматривается, – успокоили омичей в пресс-службе облправительства.

Также в последние дни встревоженные водители атакуют Госавтоинспекцию вопросами о якобы заблокированных выездах в Омск. Эта информация также не соответствует действительности. Местные жители могут ходить и ездить, где захотят, однако им настоятельно рекомендуют поберечь себя и пока этого не делать. Бороться с последствиями эпидемии смертельно опасного вируса будет в дестяки раз сложнее, чем предотвратить ее.

А тем, кто не знает, чем себя занять на выходных, предлагают пополнить культурный багаж, бесплатно посетив онлайн увлекательные экскурсии в музеях и дистанционно побывав на концертах и постановках лучших артистов страны. Выбрать что-то на свой вкус можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU