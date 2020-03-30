2020-03-30T15:33:09+03:00
Общество

Омичей предупреждают о «коронавтрусных» мошенниках

Они предлагают продезинфицировать квартиры горожан
Анна МИКУЛА
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Омичей просят не попадаться на улочку мошенников.Омичей просят не попадаться на улочку мошенников.Фото: vk.com
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Омичи выложили в социальные сети объявление, которое неизвестные расклеили по домам. горожан просят не откликаться на них. По всей вероятности, это дело рук мошенников.

– Друзья, не пускайте посторонних к себе домой, появились объявления на подъездах про обработку квартиры от коронавируса со скидкой для пенсионеров в 500 рублей, – говорится в сообщении регионального минздрава. – Предупредите лишний раз пожилых родителей, знакомых и просто соседей, что никаких сомнительных товарищей в квартиру пускать нельзя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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