В ГИБДД прокомментировали сообщения о закрытии выездов из Омска
С 28 марта по 6 апреля в Омске, как и по всей стране, объявлен карантин. Из-за угрозы распространения коронавируса закрыты практически все предприятия и учреждения. Местным жителям настоятельно советуют оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу.
Тем временем, как это часто бывает в таких ситуациях, по городу поползли тревожные слухи: якобы все дороги в Омск заблокированы. Обеспокоенные люди начали звонить в полицию.
По состоянию на 30 марта 2020 года никаких запретов на въезд или выезд из г. Омска, либо по территории Омской области, нет. Сотрудники ГИБДД несут службу в обычном режиме по обеспечению безопасности дорожного движения, успокоили омичей в Госавтоинспекции.
Тем не менее горожан просят поберечь себя и временно воздержаться от поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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