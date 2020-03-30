В ГИБДД прокомментировали сообщения о закрытии выездов из Омска

30 Март 2020 2020-03-30T15:06:15+03:00

Обеспокоенные этим люди начали массово звонить в полицию, чтобы узнать, так ли это

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С 28 марта по 6 апреля в Омске, как и по всей стране, объявлен карантин. Из-за угрозы распространения коронавируса закрыты практически все предприятия и учреждения. Местным жителям настоятельно советуют оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу.

Тем временем, как это часто бывает в таких ситуациях, по городу поползли тревожные слухи: якобы все дороги в Омск заблокированы. Обеспокоенные люди начали звонить в полицию.

По состоянию на 30 марта 2020 года никаких запретов на въезд или выезд из г. Омска, либо по территории Омской области, нет. Сотрудники ГИБДД несут службу в обычном режиме по обеспечению безопасности дорожного движения, успокоили омичей в Госавтоинспекции.

Тем не менее горожан просят поберечь себя и временно воздержаться от поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU