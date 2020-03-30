Омский министр спорта показал, как поддерживать себя в форме, не выходя из дома

30 Март 2020 2020-03-30T13:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На YouTube-канале омского минспорта выложили мастер-класс от главы ведомства. Дмитрий Крикорьянц на своем примере показал омичам, как поддерживать себя в хорошей физической форме, не выходя из дома. Правда, совсем в точности следовать примеру министра получится не у всех омичей - упражнения он начинает на велотренажере.

А после того, как Дмитрий Оганесович перемещается на вполне демократичный гимнастический коврик, компанию ему составляют и двое его пушистых домочадцев: собака породы корги и серый котенок. По нашему мнению, лучшей рекламы здорового образа жизни в Омске еще не было.

Берегите себя и пока не закончится коронавирусное безумие не выходите на улицу без необходимости!

живиспортОм - Крикорьянц.

ИСТОЧНИК KP.RU