Омский министр спорта показал, как поддерживать себя в форме, не выходя из дома
На YouTube-канале омского минспорта выложили мастер-класс от главы ведомства. Дмитрий Крикорьянц на своем примере показал омичам, как поддерживать себя в хорошей физической форме, не выходя из дома. Правда, совсем в точности следовать примеру министра получится не у всех омичей - упражнения он начинает на велотренажере.
А после того, как Дмитрий Оганесович перемещается на вполне демократичный гимнастический коврик, компанию ему составляют и двое его пушистых домочадцев: собака породы корги и серый котенок. По нашему мнению, лучшей рекламы здорового образа жизни в Омске еще не было.
Берегите себя и пока не закончится коронавирусное безумие не выходите на улицу без необходимости!
живиспортОм - Крикорьянц.
ИСТОЧНИК KP.RU