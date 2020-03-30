В Омской области открыли единую горячую линию по коронавирусу

30 Март 2020 2020-03-30T13:03:21+03:00

Жителей региона будут консультировать специалисты минздрава и минобразования, а также Роспотребнадзора и других ведомств

Изменить размер текста: A A

В Омской области заработала единая горячая линия, позвонив на которую жители региона смогут получить профессиональный ответ по любому вопросу, связанному с коронавирусом.

Круглосуточно до 40 операторов колл-центра будут отвечать на вопросы жителей региона о том, какие симптомы имеет коронавирус, как уберечь себя от заражения, как получить лист нетрудоспособности в условиях карантина, что такое самоизоляция и чем она отличается от карантина, что делать, если некому купить продукты и сходить в аптеку и на многие другие. Консультировать омичей будут специалисты Министерства здравоохранения Омской области, Роспотребнадзора, Министерства образования Омской области и других ведомств.

Ранее таких телефоном было несколько, сейчас все звонки будут собираться в одном месте и перенаправляться узким специалистам.

Вот номер, куда надо звонить: 8-800-35-04-696.

ИСТОЧНИК KP.RU