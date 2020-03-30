2020-03-30T10:58:36+03:00
Общество

Стал известен результат проб на коронавирус у омичей, вернувшихся из Таиланда

Всех туристов проверили прямо в аэропорту
Станислав МУХИН
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Вот такой десант инфекционистов теперь встречает каждый чартерный рейс.Вот такой десант инфекционистов теперь встречает каждый чартерный рейс.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Минувшей ночь в Омск прилетел чартерный рейс с туристами из Таиланда. К его встрече в аэропорту подготовились основательно. Отдыхавших за границей ждал целый десант врачей и инфекционистов. У всех омичей сразу же в аэропорту взяли тесты на коронавирус. Стали известны их результаты. По данным оперативного штаба, у всех сибиряков результат на коронавирус был отрицательный. Сейчас все туристы отправлены на самоизоляцию в домашних условиях.

Добавим, что в первый случай заражения коронавирусом в Омской области зафиксировали 29 марта. Его обнаружили у семьи из троих человек. Все они отдыхали в Эмиратах и вернулись 15 марта. На десятый день их тест на covid-19 оказался положительным. Губернатор Бурков обратился к омичам с просьбой на нерабочей неделе не выходить на улицу без крайней необходимости и оставаться дома.

Обращение Губернатора Омской области Александра Буркова к омичам 29.03.2020.Видео: правительство Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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