Матерям омских подростков, пострадавших при взрыве в военной части, выплатят более 500 тысяч

30 Март 2020 2020-03-30T10:16:40+03:00

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Напомним, трагедия случилась 15 апреля 2018 года. Трое мальчишек отправились на территорию заброшенной военной части, которая располагалась буквально в нескольких метрах от их домов. Поскольку это место практически никак не охранялось и даже не было толком огорожено, подростки с легкостью пробрались внутрь одного из складов. И именно в этот момент там взорвались так и не вывезенные с места химические вещества.

Один из мальчиков спустя сутки после случившегося умер в больнице. За жизнь второго неделю боролись врачи-реаниматологи и все-таки сумели спасти. Третий стоял дальше всех и пострадал меньше остальных. Однако и он получил сильнейшие ожоги. Восстановление также оказалось долгим и мучительным. По словам его мамы, он кричал во время каждой перевязки.

Семье погибшего мальчика по решению суда должны выплатить миллион рублей. Иски от представителей пострадавших подростков рассматривали отдельно. Ответчиков - Минобороны РФ и омское депимущества - обязали выплатить им компенсацию. Школьнику, получившему тяжкие увечья, - 440 тысяч рублей. Второму подростку, у которого не такие сильные повреждения, - 110 тысяч. При этом их матерям в компенсации морального вреда за пережитое отказали.

- На судебный акт прокурором Омской области принесено кассационное представление, в котором указано, что трагические события, произошедшие с детьми, несомненно, причинили матерям нравственные страдания. Кроме того, женщины длительный период времени ухаживали за своими детьми, как во время нахождения в медицинских учреждениях, так и после прохождения лечения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Восьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с кассационным представлением прокурора и отменил решение суда в оспариваемой части.

Гражданское дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Напомним, эта чудовищная история произошла 15 апреля 2018 года. 13-летний Боря Нефедов вместе с друзьями Димой и Сережей в тот день отправились исследовать заброшенную военную часть РВСН. Дома мальчишек находятся с ней по соседству. А после того, как ракетчики оставили эту территорию, ее фактически никто не охранял. Ограждение почти везде повалилось, а склады, откуда так и не вывезли опасные химикаты, сторожили две бабушки. Ничего особо ценного там не осталось, поэтому и охраняли объект без особого энтузиазма. (Далее...)

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В шоковом состоянии мальчики смогли дойти до дома Димы. Когда его мама увидела их, обомлела: с детей кусками свисала обгоревшая одежда, под ней даже невооруженным глазом были видны глубокие раны. На своих ногах каким-то непонятным образом добрался до кровати и Боря. Смотреть на него без слез было невозможно – его кожа на всех видимых участках буквально обуглилась. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU