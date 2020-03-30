В Омской области будут судить водителя, покалечившего пассажиров автобуса

30 Март 2020 2020-03-30T09:47:31+03:00

Из-за него тяжелая машина улетела в кювет и переверулась

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Это ДТП случилось в Марьяновском районе в начале сентября на трассе Р-254 «Иртыш».

Водитель на Mitsubishi Lancer пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате легковушка столкнулась с ехавшим навстречу автобусом. Тот от удара улетел в кювет и перевернулся. В результате происшествия одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Остальных также увезли в больницу с травмами.

В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Вину в совершенном деянии он признал в полном объеме. Уголовное дело рассмотрит Марьяновский районный суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU