2020-03-27T10:17:15+03:00
Общество

«Все службы в режиме повышенной готовности»: Мэр рассказала, как Омск будет бороться с Covid-19

Оксана Фадина потребовала обеспечить бесперебойную работу транспорта
Станислав МУХИН
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Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена выходными из-за профилактики коронавируса. Не будут работать кинотеатры, многие фирмы, рестораны, садики и школы. Вот только чиновников это не касается. Мэр Оксана Фадина перевела все городские службы в режим повышенной готовности. Она потребовала обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Автобусы будут ходить в режиме выходного дня.

- Наше государство соседствует со странами, где пандемия уже стала глобальной проблемой. Единственное, что мы можем, – это работать профессионально на опережение. Поэтому очень актуальным было объявление о нерабочей неделе, так как наш приоритет – жизнь и здоровье граждан, - сказала Оксана Фадина. - Как муниципалитет, мы переводим все городские службы в режим повышенной готовности для осуществления жизнеобеспечения жителей.

Добавим, ранее в администрации просили омичей воздержаться от посещения здания на ул. Гагарина, 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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