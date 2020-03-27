2020-03-27T07:37:32+03:00
Общество

Омичу не продали водку, а он расстроился и в отместку убил человека

Мужчина почему-то пытался купить бутылку спиртного в киоске с горячим питанием
Анна МИКУЛА
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Рецидивист огорчился, что ему не продадут водку, и зарезал человека.Рецидивист огорчился, что ему не продадут водку, и зарезал человека.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Инцидент произошел в городке Нефтяников. К киоску горячего питания, расположенному на проспекте Мира подошел 62-летний местный житель. Мужчина потребовал, чтобы ему продали бутылку водки. Объяснения продавца, что в павильоне не торгуют спиртным, покупателя не впечатлили, и он продолжил настаивать на своем.

Тогда за продавца вступился 46-летний мужчина, находившихся внутри этого заведения общепита. Он выставил назойливого посетителя за дверь. Тот огорчился, сходил домой за ножом, вернулся и зарезал обидчика.

– В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на следующий день после происшедшего был задержан подозреваемый, которым оказался 62-летний ранее неоднократно судимый мужчина, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он заключен под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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