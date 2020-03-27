Появилось видео, как ФСБ ловит банду, которая ради Mercedes похитила людей и держала их в погребе

27 Март 2020 2020-03-27T07:13:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Решили разжиться деньгами четверо омичей. Для этого банда решила похитить троих человек, отобрать у них машину Mercedes-Benz CLK. Напали на них злоумышленники в январе 2019 года на одной из заправок по улице Химиков. Знакомых они избили и под угрозой газовой зажигалки, очень похожей на пистолет, усадили в свой внедорожник. Позже одной из жертв удастся скрыться. Двоих невольников банда отвезла в гаражи на улице Завертяева и там посадили их в погреб.

Целую ночь им угрожали убийством и требовали денег. Сломленные приятели к утру согласились отдать машину и написали расписку с обязательствами выплатить 4 млн. рублей. Позже ФСБ задержала банду, сейчас всем им грозят уголовные дела за похищение человека, разбое и вымогательстве. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела, в ближайшее время его рассмотрит Центральный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU