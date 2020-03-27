2020-03-27T07:13:33+03:00
Происшествия

Появилось видео, как ФСБ ловит банду, которая ради Mercedes похитила людей и держала их в погребе

Четверо сибиряков угрожали убийством [видео]
Станислав МУХИН
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ФОТО: УФСБ по Омской области.ФОТО: УФСБ по Омской области.
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Решили разжиться деньгами четверо омичей. Для этого банда решила похитить троих человек, отобрать у них машину Mercedes-Benz CLK. Напали на них злоумышленники в январе 2019 года на одной из заправок по улице Химиков. Знакомых они избили и под угрозой газовой зажигалки, очень похожей на пистолет, усадили в свой внедорожник. Позже одной из жертв удастся скрыться. Двоих невольников банда отвезла в гаражи на улице Завертяева и там посадили их в погреб.

Целую ночь им угрожали убийством и требовали денег. Сломленные приятели к утру согласились отдать машину и написали расписку с обязательствами выплатить 4 млн. рублей. Позже ФСБ задержала банду, сейчас всем им грозят уголовные дела за похищение человека, разбое и вымогательстве. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела, в ближайшее время его рассмотрит Центральный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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