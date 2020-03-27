2020-03-27T06:18:02+03:00
Общество

Опекуном «мальчика на гречке» из Омска стала двоюродная бабушка

Теперь ребенок, над которым издевались дома, живет с родственницей
Станислав МУХИН
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У ребенка серьезная душевная травма.У ребенка серьезная душевная травма.Фото: Анна МИКУЛА
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Появилась ясность в судьбе 8-летнего Паши, которого мать и отчим наказывали и ставили коленями на гречку. Оба сейчас находятся за решеткой. А мать мальчика Алину Ю. лишили родительских прав после обвинительного приговора. Временно Паша жил в интернате, но сейчас ему все-таки нашли опекуна.

- Опекун прошла психолого-медико-педагогическую комиссию. Органы опеки будут сопровождать семью. Решается вопрос о переводе мальчика в другое образовательное учреждение. Ребенок регулярно занимается с психологом, – сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой.

Других близких родственников у мальчика нет. Паша после всего случившегося признавался во время судебного процесса над матерью, что очень хочет жить с ней. Ее он называл доброй. Алина Ю. получила полтора года колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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