«Эта неделя выходных не для развлечений»: Из-за коронавируса губернатор попросил омичей не покидать дома

27 Март 2020 2020-03-27T06:11:25+03:00

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Выходные с 30 марта по 5 апреля уже прозвали в народе президентскими каникулами. На такие меры власти пошли, чтобы избежать распространения коронавируса. Однако губернатор Александр Бурков напомнил омичам: эта неделя дана вовсе не для развлечений. Тем более, что по всей стране закрывают кинотеатры и рестораны. Не будут работать садики и школы. А весь общественный транспорт в Омске перейдет на режим выходного дня. Отменены все секции и творческие кружки.

- Я хочу подчеркнуть для всех – это дни не для развлечений, не чтобы мы могли ходить друг к другу в гости, а для того, чтобы оставаться дома, не передвигаться по городу. Сегодня важно не впустить в свой дом этот коронавирус, - считает омский губернатор. - Это ключевое, для чего эти выходные дни установлены. Все должны это понять. Работодатели должны взять на себя финансовую нагрузку, чтобы людям за эти дни заплатить как за рабочие. Это решение президента. Его надо выполнять.

Губернатор попросил омичей быть сознательными. По его словам, все мы должны максимально защитить от коронавируса старшее поколение. Люди старше 65 лет в особой зоне риска.

Обращение губернатора к жителям Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU