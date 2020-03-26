Росгвардия отмечает 4 года со дня основания

26 Март 2020 2020-03-26T15:23:36+03:00

О том, чего удалось достичь за это время, рассказали в омском Управлении этого ведомства

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27 марта отмечается 4 года с момента создания Росгвардии. Начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области полковник Павел Илюшин рассказал, какие значимые задачи удалось решить за этот период.

– Подразделения вневедомственной охраны самые многочисленные в вашей структуре, каковы результаты их служебной деятельности в 2019 году?

– Круглосуточное патрулирование улиц областного центра, городов и поселков осуществляется силами 48 групп задержания вневедомственной охраны и, как результат, в среднем в месяц пресекается 780 правонарушений и 50 преступлений. При этом подразделения УВО на договорной основе охраняют различные объекты, квартиры, места хранения имущества граждан.

– Расскажите по категориям, что охраняет вневедомственная охрана?

– Под вневедомственной охраной находится более 15 000 объектов, квартир, мест хранения имущества граждан, из них: 105 объектов критической важности и повышенной опасности, 1201 объект образования; 167 медицинских учреждений; 1932 государственных учреждения; 2639 объектов коммерческой деятельности.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

– Какое оборудование для охраны квартир людей, домов, офисов используется в УВО, насколько оно современно?

– Вневедомственная охрана отлично снабжена современными техническими средствами. Охранная сигнализация способна предотвратить проникновение чужих людей в квартиру, загородный дом или офис. В случае опасности датчики, подключенные к контролирующему прибору, выдают сигнал – и тут же срабатывает сигнализация. Надежным способом защиты является установка охранной системы: при попытке вора пробраться на охраняемый объект, сигнал «Тревога» передается на пульт; на место оперативно прибывают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. К тому же, о попытке проникновения в квартиру немедленно оповещается и владелец жилья.

Для домовладельцев также востребована такая охранная услуга, как «тревожная кнопка» – при возникновении ситуации, достаточно ее нажать, как сигнал «Тревога» поступает к дежурному, который направляет на место ближайшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Оперативное прибытие экипажа вневедомственной охраны, при несанкционированном проникновении посторонних лиц в квартиру, оборудованную средствами сигнализации, позволяет росгвардейцам не только предотвратить кражу, но и задержать с поличным.

– Как вы оцениваете на сегодняшний день ситуацию в нашем регионе по осуществлению контроля за оборотом оружия?

– В настоящее время в нашем регионе зарегистрировано более 49 тысяч владельцев оружия, в пользовании у которых находится около 87 тысяч единиц оружия. Управлением Росгвардии по Омской области осуществляется контроль за 24 местами торговли гражданским оружием и патронами, 168 частными охранными организации, под охраной которых находится более 13000 объектов различных форм собственности, 9 подразделений ведомственной охраны, безопасности и антитеррористической защищенности 66 категорированных объектов ТЭК.

– При проведении контрольных мероприятий, какие нарушения чаще всего выявляются вашими сотрудниками?

– Количество выявленных административных правонарушений в области оборота оружия у граждан за прошлый год составило – более 3000. За нарушения изъято около 3500 единиц оружия. Юридическими и должностными лицами допущено – 29 административных правонарушений в сфере частной охранной деятельности. Как показывает анализ выявляемых нарушений, для владельцев наиболее частыми являются нарушения сроков продления разрешений и лицензий, а в районах области и нарушения условий хранения.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

– Еще одной из важных тем является проведение акции по возмездному изъятию оружия у населения, расскажите о ее результатах?

– За время проведения акции в 2019 году жителями Омской области и г. Омска добровольно сдано 117 единиц оружия, не состоящего на учете в подразделениях Росгвардии из них: охотничьего огнестрельного оружия – 108 единиц, 9 единиц газового оружия, 3,28 кг охотничьего пороха, а также 1225 патронов различного калибра. Управление Росгвардии по Омской области напоминает, что в соответствии со статьями 222 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Общая сумма полученных гражданами вознаграждений в 2019 году составила 177 275 рублей.

– Еще одно главное направление вашей деятельности – это оказание государственных услуг населению. Расскажите, как организована работа с гражданами?

– Достижение целевых показателей, определенных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601, в области оборота оружия, частной охранной деятельности продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы, которые в свою очередь оказывают 26 государственных услуг в указанных сферах. За 2019 год подразделениями лицензионно-лицензионно-разрешительной работы рассмотрено 33063 заявления о предоставлении государственных услуг, из них в электронном виде 32081 заявление. Доля заявлений, поступивших в электронном виде с Единого портала государственных услуг, составляет более 97%.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

– Я знаю, что вы не забываете о ветеранах. Расскажите нам поподробнее о них.

– Возглавляет совет ветеранов омской Росгвардии полковник в отставке Александр Мельников. В настоящее время, находясь на пенсии, он ведет активную общественную работу, организует проведение воспитательно-патриотических мероприятий. Выслуга полковника Мельникова насчитывает 33 года: за эти годы ему довелось нести службу в таких регионах, как Ростов, Москва, Кемеровская область, Омск, участвовать в боевых операциях по поддержания конституционного правопорядка в различных регионах Северного Кавказа. За годы службы был отмечен различными ведомственными и государственными наградами.

Говоря о ветеранах нельзя не сказать о председателем совета ветеранов боевых действий вневедомственной охраны омской Росгвардии Сергее Пупченко. Он активно принимает участие в различных мероприятиях, делится своим опытом с подрастающим поколением. С 1984 года он выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан. Его служба там продолжалась 3 года. После окончания службы в Демократической Республике Афганистан Сергей Пупченко работал во вневедомственной охране в должности милиционера группы задержания. Сергей Пупченко награжден медалями: «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «Воину-интернационалисту».

Ветераны Великой Отечественной войны. Расскажем о двух из них. Кузьминов Петр Федорович родился в 1924 году. В августе 1942 года был призван в Вооруженные силы. Едва достигнув совершеннолетия, сержант Кузьминов стал командиром отделения в первом гвардейском корпусе 3 бригадной разведки, однако, получив ранение, продолжать службу в должности командира разведбригады уже не мог, и был переведен в артиллеристы.

Петр Кузьминов принимал участие в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Австрии. В 1945 году под Веной получил тяжелое ранение в ногу и Великую Победу встречал уже в госпитале. После окончания войны вернулся в Тару, где проработал в органах внутренних дел более 30 лет, в том числе был милиционером отделения по охране учреждений госбанка ОВО Тарского райисполкома Омской области. Петр Федорович имеет три правительственные награды: медаль «За отвагу», два ордена Великой Отечественной войны; почти два десятка медалей: «За победу над Германией», медаль Жукова, 3 медали «За безупречную службу в ОВД» и несколько юбилейных.В 2015 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Тары».

Николай Филиппович Самойлов в 1944 году, не дождавшись совершеннолетия, добровольцем отправился на войну. Войну начал в Карпатах горным стрелком-пулеметчиком. Незадолго до 18-летия в сражениях на территории Венгрии получил первое ранение - осколочное в ногу, а незадолго до окончания войны - второе. Участвовал в сражениях в Польше и Чехословакии, где под Оломоуцем, и встретил победную весну 1945 года. Ветеран награжден множеством медалей, но среди наград особенно выделяет два ордена Красной Звезды и один Великой Отечественной войны II степени, который вручили ему за то, что Николай Филиппович, еще совсем юный - самый молодой во взводе,19-летний фронтовик, сбил из пулемёта немецкий самолет. В Карпатах Николай Филиппович провел еще 5 лет, в армии служил до 1950 года, в Омск приехал в 1960-м. Освоив множество профессий: строителя, крановщика, водителя – пришел на службу во вневедомственную охрану УВД Омской области, где проработал 10 лет. В 2015 году ветеран встречал парад Победы в Москве, где представлял Омскую область на торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всего за 2019 год, Управлением Росгвардии по Омской области с участием ветеранов организовано и проведено более 50 мероприятий патриотической направленности. К 75-летию Победы в подразделениях Росгвардии пройдут праздничные мероприятия с максимально возможным участием ветеранов. Мы стараемся не забывать своих ветеранов — помнить и помогать каждому.

– Расскажите, пожалуйста, о Героях России среди омских росгвардейцев.

– Мы преклоняем голову перед памятью тех бойцов, которые пожертвовали своей жизнью во имя защиты Родины. Вечная слава и честь героям! Капитан милиции Охрименко Олег Иванович, старший оперуполномоченный СОБР УБОП КМ при УВД Омской области.

21 апреля 2002 года особо опасный преступник, вооружённый пистолетом и гранатой, прикрываясь заложницей, попытался прорваться через оцепление, состоящее из сотрудников СОБР УБОП и МОМ БНОН, блокировавших его в жилом доме по ул. Бархатовой. В ходе задержания преступник бросил гранату с вырванной чекой на землю. В этот момент в зоне поражения находились около 6 сотрудников милиции, ряд гражданских лиц на остановке общественного транспорта, жилой многоквартирный дом. Капитан милиции Охрименко Олег Иванович, осознавая последствия взрыва и учитывая большое скопление людей, мгновенно принял решение и накрыл гранату собой.

Указом Президента Российской Федерации старшему оперуполномоченному специального отряда быстрого реагирования УБОП КМ при УВД Омской области капитану милиции Охрименко Олегу Ивановичу, за мужество и героизм, проявленные при задержании вооруженного преступника, присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Юрьев Алексей Сергеевич, старший оперуполномоченный боевого отделения СОБР. Родился 10 марта 1985 года в селе Новороссийка Нововаршавского района Омской области. После окончания военной службы принял решение посвятить свою жизнь служению Отечеству и поступил на службу в органы внутренних дел Российской Федерации в Отряд милиции особого назначения УВД по Омской области.

В 2009 году Алексею поступило предложение о продолжении службы в Отряде милиции специального назначения УВД по Омской области, о котором он всегда мечтал. В период службы Алексей четыре раза выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Четвертая стала для него последней.

28 августа 2015 года при проведении контртеррористической операции на территории Республики Дагестан, в ходе боевого столкновения с группой незаконного вооруженного формирования, получил тяжелое ранение. Около 4-х месяцев продолжалась борьба за жизнь Алексея: он погиб 14 декабря 2015 года в Главном клиническом госпитале МВД России. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленную при исполнении служебного Указом Президента Российской Федерации Алексей Сергеевич Юрьев был награждён орденом Мужества (посмертно).

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

В нашем регионе в 2019 году Росгвардия участвовала в организации турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия памяти Олега Охрименко и впервые летом на полигоне войсковой части Росгвардии был организован турнир памяти Алексея Юрьева по стрельбе среди подразделений спецназначения различных силовых ведомств.

– Розыск потерявшихся людей, как в омской Росгвардии организована данная работа?

– В 2019 году сотрудники Росгвардии разыскали более 20 потерявшихся детей и пожилых людей. Пример эффективной работы Росгвардии - это поиски пропавшего трехлетнего ребенка Коли Бархатова.

В поисках потерявшегося ребенка Управлением Росгвардии по Омской области были задействованы: сотрудники авиационного отряда, ОМОН «Штурм» и вневедомственной охраны из подразделений г. Омска, Большереченского, Муромцевского, Любинского и Тарского районов Омской области. Руководил группировкой Росгвардии – заместитель начальника Управления Росгвардии по Омской области полковник Евгений Федюшин, который постоянно работал в составе оперативного штаба на месте. Он координировал работу личного состава Управления, организовывал взаимодействие со всеми структурами, участвующих в поисковых мероприятиях. Экипаж авиационного отряда на вертолете перевозил членов оперативного штаба, кинологов с розыскными собаками, операторов, тепловизионных установок из территориального Управления Росгвардии по Омской области и Пограничного Управления ФСБ России по Омской области, а также специалистов поисковиков с огромным опытом работы.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Два дня подряд вертолет совершал облет района поиска с осмотром местности с воздуха при помощи гиростабилизированной электронной системы видеонаблюдения. В одной из поисковых групп работали два волонтера и четыре сотрудника ОМОН. При прочесывание местности, сотрудник ОМОН услышал звук, похожий на голос потерявшегося ребенка, сообщив об этом всей группе. В дальнейшем силами указанной группы пропавший ребенок был найден.

Отличившиеся сотрудники ОМОН от имени командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации были поощрены благодарственными письмами и почетными грамотами. 17 декабря 2019 года в здании Правительства Омской области Губернатором Омской области бойцы Росгвардии также были награждены почетными грамотами.

– В заключение вы можете поздравить коллег и ветеранов с профессиональным праздником, Днем образования Росгвардии.

– Спасибо за предоставленную возможность. Сердечно поздравляю руководителей, сотрудников, работников и ветеранов с Днем образования войск национальной гвардии Российской Федерации. На сегодняшний день Федеральная служба войск национальной гвардии – это технологически развитая, мобильная и четко организованная система защиты законности и правопорядка. Желаю крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU