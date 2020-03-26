2020-03-26T14:30:35+03:00
Общество

В омской полиции опровергли фейк о штрафах за прогулки детей по торговым центрам

Странные сообщения рассылают через Whats App и пугают covid-19
Станислав МУХИН
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Силовики опровергли этот слух.Силовики опровергли этот слух.Фото: Ксения УГЛАНОВА
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Сомнительные сообщения стали массово получать и рассылать друг другу омичи. Неизвестный автор уверяет, что с 25 марта за нахождение детей без взрослых в торговых центрах родителей начнут штрафовать. Якобы полицейские будут отправлять патрули по магазинам. То же самое касается и нахождения детей в школах. Все, естественно, из-за борьбы с covid-19.

- Уважаемые родители!!! С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! - говорится в сообщениях.

По сути, его авторы утверждают, что объявлен комендантский режим для детей. Однако в омском УМВД уже назвали эту информацию фейком.

- Это очередной фейк на тему коронавируса. Информация не соответствует действительности, - уточнили в пресс-службе УМВД по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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