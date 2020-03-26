В Омском горсовете обсудили меры борьбы с незаконно установленными киосками

26 Март 2020 2020-03-26T14:57:36+03:00

Когда такие объекты закрывают в одном месте, они просто переезжают на другое

Изменить размер текста: A A

В Омском горсовете прошло первое заседание еще одного нового комитета – по экономической политике. На нем депутаты изучили деятельность горадминистрации, связанную с контролем за размещением нестационарных торговых объектов.

Выступавший с докладом замдиректора городской экономической политики Михаил Щелконогов рассказал, что особое внимание наведению порядка с киосками в Омске уделили осенью. К Российско-Казахстанскому форуму, который проводился в ноябре, их облик почти повсеместно привели в соответствие с нормами.

Как выяснилось, под угрозу сноса попали и НТО, ставшие практически стационарными. Более того, их владельцы добросовестно вносят арендную плату. Просто сейчас такие павильоны не соответствуют новым требованиям. 40 их них уже снесли за счет муниципалитета. Однако мероприятие это очень затратное.

– А кто потом отвечает за то, в каком виде остается место, где был киоск? – спросил депутат Алексей Ложкин.

Михаил Щелконогов ответил, что по идее вся ответственность лежит на мэрии. Но с предпринимателями договариваются, что если и не заасфальтируют это место, то хотя бы вывезут строительный мусор. Многие соглашаются, ведь в будущем снова придется обращаться в горадминистрацию за разрешительными документами.

– Хотелось бы, чтобы было четкое понимание, как извлечь их размещения НТО выгоды для бюджета города, – поставил задачу перед горадминистрацией депутат Алексей Саяпин. – Надо разработать правила игры, которые будут устраивать и потребителей, и предпринимателей, и мэрию.

В 2019 году в Омске было размещено 1877 законно установленных нестационарных торговых объектов. Общая сумма дохода, полученного от предпринимателей за аренду киосков, по сравнению с 2014 годом выросла втрое и составила 304 млн рублей.

При этом на сайте мэрии размещена схема, где любой омич может проверить, установлен ли киоск в его дворе на законных основаниях.

Средняя стоимость квадратного метра площади сдаваемых в аренду киосков сейчас составляет 375 рублей, минимальная – 266, а максимальная – 578 рублей за кв. м. Представитель мэрии пояснил, что с такими цифрами определились, проведя сравнительный анализ с городами-миллионниками с похожими параметрами бюджета. При этом объекты, выполняющие социально-значимую функцию – например, торгующие молоком и хлебом или занимающиеся ремонтом обуви – предусмотрен понижающий коэффициент.

Кроме того, мэрия продолжает бороться с несанкционированными НТО. Только за прошлый год выявили 1 236 случаев незаконного обогащения. В 609 из них нарушители полностью выплатили компенсацию. С остальными дела обстоят сложнее: их закрывают в одном месте, а они перемещаются в другое. При этом такие недобросовестные предприниматели, как правило, стараются сделать, чтобы штрафы оформлялись на продавца, а не на юрлицо. А значит это в разы меньшая сумма, чем могла бы быть.

Впрочем, теперь бороться с ними станет проще. У мэрии появилось право убирать такие киоски без предупреждения и дополнительных согласований, если они будут обнаружены в радиусе 20 метров от места, где их закрыли в первый раз.

К сожалению, рычагов давления на таких недобросовестных предпринимателей не так много. Многие их них переходят с муниципальной на частную землю и там запретить их деятельность можно только из-за нарушений, выявленных Управлением Роспотребнадзора или ГУ МЧС.

Впрочем, только репрессивными мерами решить проблему не удастся, уверены депутаты. По закону, НТО не должен находиться к жилым домам ближе 15 метров. Однако мест, которые соответствуют таким требованиям, не так много.

– Проблема есть не только в частном секторе, но и в новых микрорайонах – в том же «Кристалле» или микрорайоне на улице Завертяева, – посетовал Михаил Щелкногов. – Застройщикам не выгодно предусматривать площади на первых этажах новых домов, где могли бы разместиться магазины. И нам приходит масса обращений от омичей, что им остро необходимы хотя бы киоски во дворах.

С другой стороны, такие объекты подключаются с электричеству, и в мэрии пока тоже ничего с этим не могут поделать.

– Мы проводили совещания с «Омскэлектро» и Роспотребнадзором, – пояснил Щелконогов. – Где-то удается отключить киоски от сети, где-то нет. Скажем, если управляющая компания захочет разместить возле дома такой НТО, она имеет право поделиться электроэнергией. И никто не сможет помещать. Они обязаны только проинформировать об этом – и все.

– А вы не пробовали обращаться в Ростехнадзор? – поинтересовался Алексей Ложкин, имеющий непосредственное отношение к электроэнергетике. – Ведь непонятно, как они подключились к сети. А если кого-то из-за этого током убьет, кто будет отвечать?! Мне кажется, это может быть мерой воздействия.

– Попробуем, – пообещал Михаил Щелконогов.

Депутаты приняли информацию к сведению. В рассмотрению этого вопроса решили вернуться в осеннюю сессию.

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель комитета по экономическому развитию Омского горсовета Алексей ПРОВОЗИН:

– В Омске рынок НТО заполнен. Однако есть районы города, где такие объекты как раз очень нужны. Над тем, чтобы они там появлялись, над их перераспределением как раз работают горадминистрация и депутаты соответствующих округов. При этом речь идет, разумеется, не о киосках, которые торгуют пивом, а о магазинах, где будут продаваться продукты питания. В администрировании пока еще остается огромное количество вопросов. Работы много, поэтому мы будем рассматривать этот вопрос не менее двух раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU