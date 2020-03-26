Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Омске из-за недели выходных

26 Март 2020 2020-03-26T13:17:18+03:00

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С 30 марта по 5 апреля по всей стране объявлены выходные дни. Не будут работать садики и школы. Омичи переживают: не всем работодатели разрешили остаться дома. А добираться до рабочего места нужно. Многих тревожит, что уехать на автобусе будет уехать очень сложно. За комментариями "Комсомолка" обратилась в департамент транспорта.

- Мы понимаем, что с понедельника не всем омичам работодатели разрешат остаться дома. Поэтому с 30 марта общественный транспорт будет переведен на режим выходного дня. Но мы планируем отслеживать ситуацию и пассажиропоток в режиме реального времени, - рассказал нам замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Если где-то не будет хватать автобусов, оперативно начнем добавлять. За последнюю неделю количество пассажиров снизилось где-то на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU