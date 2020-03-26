В Омской области утвердили нового главного прокурора

26 Март 2020 2020-03-26T10:06:04+03:00

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Сегодня, 26 марта, на заседании регионального Заксобрания рассмотрена внесенная Генпрокурором РФ кандидатура на должность прокурора Омской области – старшего советника юстиции Студеникина Николая Васильевича.

Депутаты приняли единогласное решение о согласовании кандидатуры Николая Студеникина на должность прокурора Омской области. Ранее аналогичное решение о согласовании принял Губернатор Омской области, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По закону прокуроры субъектов РФ назначаются после согласования с органами региональной власти.

СПРАВКА:

Николай Студеникин родился в 1962 году, в органах прокуратуры служит с 1984 года. Прошел путь от стажера прокуратуры района до первого заместителя прокурора Калужской области. За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, имеет благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, нагрудные знаки «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу» и другие ведомственные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU