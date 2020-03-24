2020-03-24T14:28:40+03:00
Общество

Крупнейший частный перевозчик прокомментировал слух о забастовке маршруток в Омске

Высказался предприниматель Владимир Геворгян
Станислав МУХИН
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Крупнейший частный перевозчик прокомментировал слух о забастовке маршруток в ОмскеКрупнейший частный перевозчик прокомментировал слух о забастовке маршруток в ОмскеФото: Татьяна ЭЙХМАН
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Новость о готовящейся забастовке водителей маршруток появилась на днях в социальных сетях. Идею озвучил один из газелистов.

- Давайте соберемся и покажем, что мы тоже сила! Хватит молчать. Кормим всех, кроме себя, да еще и ремонтируем машины в кредит! Пишите мне, и мы решим, где и как устроить забастовку! - написал водитель.

Ситуацию прокомментировал один из крупнейших частных перевозчиков в Омске. По словам Владимира Геворгяна, проблема больше даже не экономическая, хотя на фоне коронавируса спад пассажиров ощутим. А все дело в недисциплинированных водителях, которые воспринимают наличные в кассе как свои средства. По словам Геворгяна, никаких забастовок не предвидится.

- Никаких перебоев с частным транспортом ни 30 марта, ни в какой либо другой день не будет. Если отдельные водители по своим личным причинам не будут выходить на работу, у нас есть достаточно средств, чтобы поддержать ритмичность работы общественного транспорта, - заявил предприниматель на сайте СРО "Омские перевозчики".

ИСТОЧНИК KP.RU

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