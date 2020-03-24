2020-03-24T12:57:29+03:00
Происшествия

В Омске после посещения садика детей госпитализировали в больницу

У всех выявили ротавирус, а группу закрыли на карантин
Станислав МУХИН
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Детей доставили в больницу.Детей доставили в больницу.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Серьезное ЧП в одном из омских садиков. После посещения группы дети массово отравились. Об этом рассказали родители малышей в социальных сетях. Власти уже подтвердили случившееся.

- Дети в садике № 344 по ул. Иванишко 24 массово заразились острой кишечной инфекцией. Дети госпитализированы в тяжелом состоянии, ослаблены и обезвожены, находятся в инфекционной больнице под капельницами, остальные находятся на домашнем лечении, - рассказала одна из омичек.

По информации регионального минздрава, все случилось еще в пятницу. Сразу 7 малышей поступили в детский инфекционный стационар Горбольницы №1 им. Кабанова. Четверо уже выписаны, три ребенка пока в отделении, чувствуют себя удовлетворительно. По анализам выявлен ротавирус. Сейчас в группе проводится санитарная обработка, она закрыта на карантин. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего вирус выявили у 9 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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