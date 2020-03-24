2020-03-24T10:55:19+03:00
Общество

В Омск прилетел чартер с 189 потенциальными переносчиками коронавируса

Всех их отправили на карантин
Анна МИКУЛА
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Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия прекратила авиасообщение со всеми иностранными государствами. Тем не менее, чартеры туда будут летать до тех пор, пока не вывезут всех российских туристов. Накануне такой самолет прибыл в омский аэропорт.

– Ситуация по коронавирусу в нашем регионе продолжает оставаться спокойной, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Ни одного случая заражения Covid-19 не зафиксировано. Под наблюдением врачей находятся 2106 человек. Еще 189 (чартер) прибыли в Омск сегодня ночью, и ими уже занимаются специалисты. 28 омичей находятся в стационаре инфекционной больницы с признаками ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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