2020-03-24T10:49:10+03:00
Происшествия

В крупной аварии в Омске пострадали четверо, двое из них - дети

Авария произошла в Нефтяниках [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Машины столкнулись на полном ходу. ФОТО: Госавтоинспекция Омской областиМашины столкнулись на полном ходу. ФОТО: Госавтоинспекция Омской области
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла в Омске в городке Нефтяников 23 марта вечером. 65-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на встречную полосу на улице Химиков. Омич не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Тойотой FJ Круизер», за рулем которой сидела 39-летняя женщина. Удар был такой силы, что легковушку подмяло под внедорожник. У машин сильные повреждения.

Не обошлось и без пострадавших. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, с серьезными травмами в омскую больницу попали четверо участников аварии: оба водителя и два ребенка 13 и 7 лет, сидевшие в «Тойота FJ Круизер». Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омск прилетел чартер с 189 потенциальными переносчиками коронавируса
В крупной аварии в Омске пострадали четверо, двое из них - дети
В Омске из-за угрозы коронавируса закрыли для посетителей онкодиспансер
«Росводоканал Омск»: передавайте показания приборов учета дистанционно
2 миллиона «мусорных штрафов» пришлось заплатить омским предпринимателям
Омская актриса сыграла в психологическом триллере ТНТ
В Омске сделали памятник медицинской маске
Из-за угрозы коронавируса кассиров в омском гипермаркете посадили за стеклянное ограждение
В Омске шаманка провела обряд изгнания короновируса
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
Омский вахтовик задавил вездеходом напарника
На Левом берегу в Омске на день отключат холодную воду
В Омске из-за многочисленных нарушений по безопасности закрыли СКК имени Блинова
Пьяный омич не найдя жену в больнице, решил что врачи ее убили и напал на них