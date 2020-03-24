В крупной аварии в Омске пострадали четверо, двое из них - дети

24 Март 2020 2020-03-24T10:49:10+03:00

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Крупная авария произошла в Омске в городке Нефтяников 23 марта вечером. 65-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на встречную полосу на улице Химиков. Омич не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Тойотой FJ Круизер», за рулем которой сидела 39-летняя женщина. Удар был такой силы, что легковушку подмяло под внедорожник. У машин сильные повреждения.

Не обошлось и без пострадавших. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, с серьезными травмами в омскую больницу попали четверо участников аварии: оба водителя и два ребенка 13 и 7 лет, сидевшие в «Тойота FJ Круизер». Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU